Как получить компенсацию за разрушенное жилье: условия
Украинцы, чье жилье повреждено или уничтожено из-за войны, могут получить компенсацию от государства. Можно получить средства на восстановление или новое жилье или помощь в ремонте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Благотворительный фонд "Право на защиту".
Получение компенсации за разрушенное жилье из-за войны предусмотрено законом. Адвокационная координатор БФ "Право на защиту" Ксения Гедз рассказала о шагах, которые необходимо сделать для получения компенсации, и ответила на самые распространенные вопросы украинцев в видео.
"Компенсацию можно получить за уничтоженный объект жилой недвижимости, который уже невозможно или экономически нецелесообразно ремонтировать, а также поврежденные объекты, которые могут быть восстановлены", – объясняет специалист.
Компенсацию можно получить за:
- квартиру;
- дом усадебного типа, садовый или дачный дом;
- объект, которій только строился и уже имел несущие конструкции.
Полный список таких объектов есть в тексте закона.
Среди условий получения компенсации следующие:
- объект жилой недвижимости должен быть расположен на территории Украины, которая на момент полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года не была временно оккупированной;
- его уничтожение или повреждение произошло в результате войны, начиная с 24 февраля 2022 года.
Получить компенсацию могут граждане Украины, которые являются:
- владельцами поврежденной или уничтоженной жилой недвижимости;
- заказчиками строительства;
- лицами, осуществившими его финансирование;
- членами жилищных кооперативов, выкупивших недвижимость, но еще не оформивших право собственности на нее и их наследниками;
Также на компенсацию имеют право объединения совладельцев многоквартирных домов, если речь идет о поврежденном общем имуществе такого дома, то есть компенсацию получат все без исключения.
Видео: Получение компенсации за разрушенное жилье (youtube.com/"Право на захист")
Компенсация не предусмотрена для лиц:
- к которым применены санкции;
- имеющих судимость за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины;
- их наследников.
Если жилая недвижимость была уничтожена, государство предлагает два способа предоставления компенсации:
- в виде предоставления денежных средств для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома;
- финансирование приобретения или инвестирования в строительство квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома с использованием жилого сертификата.
Если дом поврежден частично, компенсация предоставляется:
- путем выполнения работ, связанных со строительством по восстановлению поврежденного объекта;
- предоставления строительной продукции для таких работ;
- предоставления денежных средств для выполнения работ и приобретения строительной продукции.
Денежные средства перечисляются на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования.
Напомним, мы писали, "єВідновлення" набирает обороты. Весной в Украине прогнозируют строительный бум. Украинцы уже обменяли 500 жилищных сертификатов.
Также сообщалось, что условия предоставления компенсации по программе "єВідновлення" могут изменить.
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