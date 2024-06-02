Українцям розповіли, як повідомити про пошкоджене житло до міжнародного реєстру збитків

Громадяни України можуть повідомити про своє пошкоджене житло до міжнародного реєстру збитків внаслідок агресії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.
Як уточнили у відомстві, повідомити про пошкоджене житло до міжнародного реєстру збитків можна за допомогою порталу "Дія". Дані цього реєстру стануть підставою для майбутніх репарацій, які має заплатити Росія.
Для того, щоб повідомити про пошкоджене житло, необхідно:
У реєстрі можна повідомити про пошкодження: приватного будинку, квартири, дачного будинку, садового будиночка, іншого житлового приміщення.
Поки що послуга доступна лише для тих українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Незабаром заяву можна буде подати і без такого Акту.
Українці, чиє житло було пошкоджено через російську агресію, можуть отримати компенсацію від держави.
Гроші можна використовувати для відновлення чи побудови нового житла.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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