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Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 13%: сколько платили в апреле

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Украина, Пятница 14 апреля 2023 09:43
Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 13%: сколько платили в апреле Фото: пенсии с начала года выросли на 610 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2023 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 615,66 гривен или на 13,3% до 5 238,25 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца выросло на 9 249 человек до 10 697 170.

При этом инфляция в Украине с начала 2023 года составила 3,0%.

Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перерасчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен. Годовая инфляция составила 26,6%.

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