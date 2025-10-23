Украинцам предлагают европейскую модель жилья. Детали от Шуляк

Массовая приватизация жилья в 90-х годах опустошила государственный жилищный фонд, из которого оно должно предоставляться гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Как пишет РБК-Украина, об этом в интервью порталу Минфин рассказала председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.
Поэтому решение жилищного вопроса станет эффективным только тогда, когда жилье от государства будет предоставляться не в собственность, а во временное пользование. Зато государство должно создать ряд инструментов, которые позволят гражданам приобрести его на льготных условиях.
По ее словам, Украина до сих пор живет по Жилищному Кодексу, принятому еще в советское время - 1983 года, что делает процесс решения жилищного вопроса граждан, которые в этом нуждаются, абсолютно неэффективным.
"Кодекс создавался тогда, когда были совершенно другие правила в жилищной сфере. Жилье тогда предоставлялось не в собственность, а в бессрочное пользование. Его нельзя было продать, подарить, завещать - только пользоваться, поскольку владельцем такого жилья и жилищного фонда в целом было государство. Но в 90-е годы началась приватизация, поэтому жилье из государственной собственности перешло в частную. Как следствие - ни государство, ни общины практически не имеют жилого фонда, из которого жилье можно предоставлять тем, кто нуждается в решении жилищного вопроса", - пояснила Шуляк.
Это привело к тому, что люди десятилетиями стоят в квартирных очередях, а те несколько сотен квартир, которые ежегодно предоставляются в порядке очереди, сразу приватизируются.
"То есть эта система не работает - нужны другие решения, которые при нынешних условиях будут эффективными", - подчеркнула Елена Шуляк.
Именно поэтому, отметила парламентарий, необходимо менять правила игры в жилищной сфере на законодательном уровне. Над этим уже работают: сейчас ко второму чтению готовят законопроект № 1237, и им вводится ряд инструментов, которые, в отличие от советских правил, будут работать.
"Во-первых, отменяется Жилищный Кодекс, по которому государство должно предоставлять жилье в бессрочное пользование, после чего оно сразу приватизируется. Во-вторых, вводятся европейские правила - жилье от государства можно будет получить только временно. В-третьих, для тех, кто имеет финансовую возможность жилье приобрести, запускается ряд льготных финансово-кредитных механизмов для этого", - сообщила Шуляк.
Жилье из государственного и муниципального жилищных фондов будет предоставляться на льготных условиях во временное пользование на условиях льготной аренды. То есть арендодателем и держателем такого жилья будет община. Соответственно, арендатором будет гражданин или семья, которые подпадают под соответствующие критерии для того, чтобы считаться нуждающимися в улучшении жилищных условий в случае, если их доход не позволяет получить жилье в собственность на льготных условиях.
По тому же принципу будет предоставляться и служебное жилье - во временное пользование, пока гражданин работает в том или ином учреждении или ведомстве, на балансе которых такое жилье находится. За него нужно будет вносить льготную арендную плату и нельзя будет приватизировать.
"Законопроект даст возможность обеспечить доступным жильем все слои населения Украины, прежде всего социально уязвимые категории граждан, среди которых ВПЛ, бюджетники, военные, ветераны и другие люди, которые нуждаются в поддержке от государства. Доступ к льготам будет равный с учетом социально-экономического положения семей", - отметила нардеп.
Напоследок она добавила, что сейчас существует ошибочное мнение, что принятие законопроекта №12377 якобы приведет к тому, что военнослужащие теряют право на бесплатное жилье от государства. Это, подчеркнула Елена Шуляк, не соответствует действительности, поскольку право военных на получение бесплатного жилья не только никоим образом не отменится после принятия законопроекта №12377, а наоборот - будет усиленным.
Как ранее рассказывала Шуляк, Украина пока не имеет собственного социального жилищного фонда - но более 600 тысяч человек годами находятся в очередях на жилье. Изменить эту ситуацию должен закон №12377 и запуск новой модели социального жилья, которое уже начали строить общины.