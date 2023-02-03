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Украинцам продлили бесплатный роуминг в странах Европы: на сколько

Фото: украинцам продолжили бесплатный роуминг в странах Европы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Бесплатный роуминг для украинцев в Европе будет действовать еще полгода. Операторы ЕС и Украины продлили соответствующее соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЭК.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала и приветствовала подписание нового Совместного заявления (Joint Statement) между украинскими и европейскими операторами о доступном роуминге для украинцев в ЕС, которое будет действовать следующие 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Также глава ЕК выразила убеждение о присоединении Украины к единому роуминговому пространству ЕС на постоянной основе уже скоро.

Указано, что новое совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного роуминга для украинцев в ЕС под эгидой Европейской комиссии и при поддержке НКЭК подписали семь украинских (Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom Group и 3Mob) и двадцать европейских мобильных и фиксированных операторов.

"Реализация предварительного совместного заявления позволила украинским операторам предлагать своим абонентам доступные услуги роуминга по меньшей мере в 25 государствах-членах ЕС, а также охватить страны, не входящие в ЕС", - добавляют в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЕС достигли консенсуса по поводу введения роуминга для граждан Украины, предусматривающего звонки по тарифам украинских операторов.

Добавим, о том, что Украину намерены включить в зону бесплатного роуминга ЕС, стало известно из выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 15 сентября.

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Евросоюз