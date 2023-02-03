Українцям продовжили безкоштовний роумінг в країнах Європи: на скільки

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала та привітала підписання нової Спільної заяви (Joint Statement) між українськими та європейськими операторами про доступний роумінг для українців в ЄС, яка діятиме наступні 6 місяців"', - йдеться в повідомленні.

Також глава ЄК висловила переконання щодо приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС на постійній основі вже скоро.

Вказано, що нову спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного роумінгу для українців в ЄС під егідою Європейської комісії та за підтримки НКЕК, підписали сім українських (Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom Group та 3Mob) та двадцять європейських мобільних та фіксованих операторів.

"Реалізація попередньої Спільної заяви дала змогу українським операторам пропонувати своїм абонентам доступні послуги роумінгу щонайменше в 25 державах-членах ЄС, і навіть охопити країни, які не входять в ЄС", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ЄС досягли консенсусу щодо запровадження роумінгу для громадян України, що передбачає дзвінки за тарифами українських операторів.

Додамо, про те, що Україну мають намір включити до зони безкоштовного роумінгу ЄС, стало відомо з виступу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн 15 вересня.

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