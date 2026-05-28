Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Украинцам приготовили новый Таможенный кодекс как в ЕС: зачем это нужно

18:02 28.05.2026 Чт
3 мин
Обновление кодекса превратит Украину в "восточную таможню ЕС"
aimg Анастасия Никончук aimg Дмитрий Левицкий
Фото: новый Таможенный кодекс (GettyImages)

Таможенный кодекс Украины обновят по правилам ЕС. Кабмин согласовал соответствующие изменения и передаст документ на рассмотрение парламента.

РБК-Украина рассказывает, как изменится украинский кодекс и зачем это нужно.

Зачем нужны изменения

Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий, обновление Таможенного кодекса - один из важных этапов вступления Украины в ЕС.

"Была проведена кропотливая работа, куча совещаний с европейскими коллегами, в течение двух последних лет, чтобы выйти на редакцию, которая действительно сможет превратить Украину в восточную таможню ЕС. Но еще много работы впереди при рассмотрении документа в Верховной Раде", - подчеркнул эксперт.

По его словам, главная цель нового Таможенного кодекса - помочь украинским товарам выходить на рынок ЕС и сделать украинский бизнес более успешным.

"На этом пути как много возможностей, так и вызовов", - добавил Слуцкий.

Что конкретно изменится после принятия кодекса

Как рассказали в Минфине, одним из главных изменений станет полное обновление таможенной терминологии в соответствии с регламентами Европейского союза.

Также вводятся новые подходы к процедурам декларирования, начисления таможенного долга, гарантиям и освобождению от уплаты пошлин.

Кроме того, изменятся полномочия таможенных органов. После вступления закона в силу таможня получит право заниматься оперативно-розыскной деятельностью и проводить досудебное расследование по делам о контрабанде товаров.

Еще одним изменением станет обновление системы авторизаций. Власти планируют внедрить европейский подход к принятию решений и таможенному контролю, что должно упростить взаимодействие бизнеса с таможенными органами.

Что останется без изменений

В правительстве подчеркивают, что для граждан базовые правила таможенного контроля сохранятся. Система "единого окна" продолжит работать в привычном формате без остановки процессов.

Также сохранят действие уже выданные авторизации. Бессрочные документы останутся действительными, а срочные будут работать до окончания установленного срока или завершения соответствующих операций.

Что заявила Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram, что новый Таможенный кодекс вводит единые с Европейским союзом правила в сфере таможни.

По ее словам, документ предусматривает новые подходы к таможенным процедурам, авторизациям, гарантиям, декларированию и освобождению от пошлин.

Для украинского бизнеса это должно означать более понятные и прогнозируемые условия работы, упрощение логистики и более быструю адаптацию к европейскому рынку.

При этом, как отметила Свириденко, для бизнеса и граждан сохраняется непрерывность действующих процессов, а система «единого окна» продолжит функционировать без изменений.

Что будет дальше

Следующим этапом станет рассмотрение законопроекта в Раде и подписание документа президентом Украины. После этого власти должны подготовить изменения в другие законодательные акты и разработать подзаконные документы для полноценного запуска нового Таможенного кодекса.

Напоминаем, что в Евросоюзе отмечают важность обновления Гражданского кодекса Украины, при этом подчеркивая, что регулирование частного права остается в компетенции каждой отдельной страны ЕС.

