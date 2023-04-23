Как получить пенсию украинским беженцам за границей: объяснение Минреинтеграции

Правительство Украины предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за границей, международными переводами через "Укрпочту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше", - говорится в сообщении.

Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

"Отныне выплаты можно будет получать в отделении почты за границей. Речь идет о тех странах, в которые "Укрпочта" технически сможет отправить пенсию", - добавили в Минреинтеграции.

Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.