ua ru
Пн, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рождение ребенка за границей. В правительстве объяснили, как украинцам оформить помощь

Новина українською →
Понедельник 15 мая 2023 04:17
Рождение ребенка за границей. В правительстве объяснили, как украинцам оформить помощь Фото: Деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы, у которых во время временного пребывания за границей появился ребенок, смогут дистанционно подать документы на назначение помощи при рождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Для получения средств один из родителей должен направить заявление на назначение помощи и соответствующие документы в орган социальной защиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства", - говорится в сообщении.

Подробно о том, как дистанционно подать документы и получить помощь при рождении ребенка, описано в приведенной инфографике.

Рождение ребенка за границей. В правительстве объяснили, как украинцам оформить помощь

Напомним, что в Европе остается все меньше украинцев с временной защитой. Только в марте 2023 года с учета сняли более 100 тысяч украинских беженцев.

В связи с войной многие украинцы стали чаще ездить в другие страны. При этом нередко при пересечении границы у них уносят некоторые вещи, продукты или лекарства.

Украинцы за рубежом имеют возможность рассчитываться украинскими банковскими картами и снимать с них наличные в местных банкоматах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики дитина
NEWS
В Турции начался подсчет голосов: первые результаты выборов
В Турции начался подсчет голосов: первые результаты выборов
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть