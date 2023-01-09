Как найти больницу, бесплатно предоставляющую медицинские услуги: объяснение Минздрава

На сайте НСЗУ можно узнать, какие больницы предоставляют бесплатные медицинские услуги. Медучреждения сортируются по соответствующим критериям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

После перехода на сайт НСЗУ необходимо вести область или населенный пункт и группу медицинских услуг. На странице отображается список медицинских учреждений и их контактные данные.

"Например, чтобы найти все больницы, которые лечат пациентов с инсультом - выберите область и в поле "группа услуг" начните вводить слово "инсульт" - дашборд предложит выбрать пакет "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте", - пишет пресс-служба.

Также на сайте можно увидеть: