Украинцам объяснили, нужно ли идти в ТЦК после 18 мая, если уже обновили данные

"Если гражданин хочет уточнить свои данные по закону (о мобилизации - ред.), то он это может сделать после вступления закона в силу. Но никто не запрещает обратиться сейчас. Ведь обновление данных - это обязанность каждого военнообязанного", - пояснил Истомин.

По его словам, если военнообязанный сделает это сейчас, то в ТЦК уже будут обновлены данные. Поэтому необходимости появляться в военкомате потом уже не будет.

"Есть закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных. Там есть перечень персональных данных. Если гражданин обновил все имеющиеся там данные и ничего не изменилось, это могут быть данные хоть за 2022 год, но они актуальны, то в обновлении они не нуждаются", - добавил представитель Полтавского ТЦК.