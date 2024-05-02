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Украинцам объяснили, нужно ли идти в ТЦК после 18 мая, если уже обновили данные

Украина, Четверг 02 мая 2024 17:09
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Украинцам объяснили, нужно ли идти в ТЦК после 18 мая, если уже обновили данные Фото: украинцам объяснили, нужно ли идти в ТЦК после 18 мая, если уже обновили данные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Обновление данных - это обязанность каждого военнообязанного украинца. Если граждане сделали это до вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая), то снова идти в ТЦК им не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина в эфире телемарафона.

"Если гражданин хочет уточнить свои данные по закону (о мобилизации - ред.), то он это может сделать после вступления закона в силу. Но никто не запрещает обратиться сейчас. Ведь обновление данных - это обязанность каждого военнообязанного", - пояснил Истомин.

По его словам, если военнообязанный сделает это сейчас, то в ТЦК уже будут обновлены данные. Поэтому необходимости появляться в военкомате потом уже не будет.

"Есть закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных. Там есть перечень персональных данных. Если гражданин обновил все имеющиеся там данные и ничего не изменилось, это могут быть данные хоть за 2022 год, но они актуальны, то в обновлении они не нуждаются", - добавил представитель Полтавского ТЦК.

Новый закон о мобилизации

Уже с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации.

В течение следующих 60 дней мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать тремя способами: обратиться в ТЦК, ЦНАП или зарегистрировать электронный кабинет и выполнить обновить данные дистанционно.

Подробнее о том, когда вступит в силу новый закон о мобилизации и что изменится, читайте в материале РБК-Украина.

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