Українцям пояснили, чи треба йти в ТЦК після 18 травня, якщо вже оновили дані

Оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного українця. Якщо громадяни зробили це до набуття чинності нового закону про мобілізацію (18 травня), то знову йти до ТЦК їм не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна в ефірі телемарафону.

"Якщо громадянин хоче уточнити свої дані за законом (про мобілізацію - ред.), то він це може зробити після набрання чинності законом. Але ніхто не забороняє звернутися зараз. Бо оновлення даних - це обов'язок кожного військовозобов'язаного", - пояснив Істомін.

За його словами, якщо військовозобов'язаний зробить це зараз, то у ТЦК вже будуть оновлені дані. Тому потреби з'являтися у військкоматі потім вже не буде.

"Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Там є перелік персональних даних. Якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують", - додав представник Полтавського ТЦК.