Украинцам посоветовали, что делать, если увидели вражеские ДРГ

Если ваш населенный пункт находится на деоккупированной территории или в приграничной зоне c РФ, есть значительная вероятность действия диверсионных групп противника. Украинцам дали советы на этот случай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Следует обратить внимание, если подозрительные лица:
Что делать:
Сразу сообщайте:
Если рядом есть представители терробороны или правоохранителей - попробуйте задержать диверсантов. Делать это стоит только в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете многочисленное преимущество над врагом.
Попытка прорыва ДРГ россиян в Черниговской области
1 августа российская ДРГ пошла на прорыв в районе Семеновской общины Черниговской области. Оккупанты пытались прорваться на украинскую территорию со стороны России. Позже командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что за месяц ВСУ на севере ликвидировали четыре вражеских ДРГ.
Ранее в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов и участившихся попыток российских ДРГ прорваться на территорию Украины.
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