Українцям порадили, що робити, якщо побачили ворожі ДРГ

Якщо ваш населений пункт знаходиться на деокупованій території або в прикордонній зоні із РФ є значна ймовірність дії диверсійних груп противника. Українцям дали поради на цей випадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Варто звернути увагу, якщо підозрілі особи:
Що робити:
Одразу повідомляйте:
Якщо поруч є представники тероборони чи правоохоронців - спробуйте затримати диверсантів. Робити це варто лише у випадку, якщо ви впевнені у своїх силах і маєте численну перевагу над ворогом.
Спроба прориву ДРГ росіян у Чернігівській області
1 серпня російська ДРГ пішла на прорив у районі Семенівської громади Чернігівської області. Окупанти намагалися прорватися на українську територію з боку Росії. Пізніше командувач Об'єднаними Силами ЗСУ Сергій Наєв розповів, що за місяць ЗСУ на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.
Раніше в Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів і спроб російських ДРГ, що почастішали, прорватися на територію України.
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