Украинцам посоветовали, как уменьшить влияние на психику негативных новостей

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что объятия могут положительно повлиять на здоровье человека. Они могут привести к улучшению самооценки, уменьшении тревоги и не только.

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