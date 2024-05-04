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Українцям порадили, як зменшити вплив на психіку негативних новин

Фото: українцям дали поради щодо негативних новин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям радять дотримуватись низки правил, щоб зменшити вплив негативних новин на психічне здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram.

Як зазначили у відомстві, поради підготували у рамках програми ментального здоров'я "Ти як?". Зокрема, громадянам рекомендують:

  • не навантажувати мозок інформацією з самого ранку, необхідно прокинутися;
  • протягом дня контролювати кількість часу, що проводиться із телефоном;
  • при оновленні соцмереж варто задуматися, чи є у вас інша справа;
  • не читати коментарі - вони можуть впливати на психічне самопочуття;
  • зосередитися на позитивних новинах і алгоритми соцмереж видаватимуть їх все більше.

У відомстві закликали пам'ятати, що здорове медіаспоживання дозволить знизити рівень стресу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала про те, що обійми можуть позитивно вплинути на здоров'я людини. Вони можуть призвести до поліпшення самооцінки, зменшення тривоги і не тільки.

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Міністерство реінтеграції