Українцям порадили, як зменшити вплив на психіку негативних новин

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала про те, що обійми можуть позитивно вплинути на здоров'я людини. Вони можуть призвести до поліпшення самооцінки, зменшення тривоги і не тільки.

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