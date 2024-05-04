Українцям порадили, як зменшити вплив на психіку негативних новин

Українцям радять дотримуватись низки правил, щоб зменшити вплив негативних новин на психічне здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram.
Як зазначили у відомстві, поради підготували у рамках програми ментального здоров'я "Ти як?". Зокрема, громадянам рекомендують:
У відомстві закликали пам'ятати, що здорове медіаспоживання дозволить знизити рівень стресу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала про те, що обійми можуть позитивно вплинути на здоров'я людини. Вони можуть призвести до поліпшення самооцінки, зменшення тривоги і не тільки.
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