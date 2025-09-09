Украинцам в Польше усложнят доступ к помощи "800+": что и когда изменится

Что изменится

Новые условия предусматривают следующее:

ежемесячно ZUS автоматически будет проверять, были ли родители ребенка экономически активными;

если хотя бы один месяц они не будут работать, выплаты остановят;

обязательным условием станет посещение ребенком польского учебного заведения;

исключение сделают для семей с инвалидностью - они будут получать помощь даже без официальной работы.

Когда начнут действовать новые правила

Проверки начнутся с февраля 2026 года. К этому времени правительство должно принять и опубликовать закон.

По словам Дущика, новая система будет стимулировать иностранцев легально работать. В то же время в случае провала голосования 800 тысяч иностранцев могут потерять легальный доступ к работе в Польше уже после 1 октября, что может вызвать хаос в социальной и образовательной сферах.

Программа "800 Плюс" - это ежемесячная помощь в размере 800 злотых (более 9 тыс. гривен), которую получают семьи с детьми. Новые правила будут касаться не только украинцев, но и всех иностранцев в Польше.