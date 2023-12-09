Украинцам в оккупации с 1 января будут отказывать в медицинской помощи, - ЦНС

"На временно оккупированных территориях с 1 января враг перестанет оказывать медицинские услуги украинцам, которые не согласились получать российские паспорта", - отмечают в ЦНС

Так, "пилотный проект" уже стартовал в Старобельске (Луганская область), где украинцам не предоставляют медицинские услуги без наличия паспорта РФ, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам.

"Таким образом, враг проводит сознательную политику геноцида с целью уничтожения украинцев как нации на их этнических землях", - отмечают в сообщении.

Следует отметить, что мелитопольский городской глава Иван Федоров уже сообщал об отказе украинцам в медицинской помощи из-за недостатка медикаментов. Захватчики на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.