Українцям в окупації з 1 січня відмовлятимуть у медичній допомозі, - ЦНС

"На тимчасово окупованих територіях з 1 січня ворог припинить надавати медичні послуги українцям, які не погодились отримувати російські паспорти", - зазначають в ЦНС

Так, “пілотний проєкт” вже стартував у Старобільську (Луганська область), де українцям не надають медичні послуги без наявності паспорта РФ, а в аптеках не видають ліки по соціальних програмах.

"Таким чином ворог проводить свідому політику геноциду з метою знищення українців як нації на їх етнічних землях", - зауважують у повідомленні.

Варто зауважити, що мелітопольський міський голова Іван Федоров вже повідомляв про відмову українцям у медичній допомозі через нестачу медикаментів. Загарбники на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.