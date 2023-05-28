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Украинцам напомнили, в каких водоемах запрещено купаться во время войны

Фото: украинцам напомнили, в каких водоемах запрещено купаться во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине запрещено купаться в водоемах, в районе которых велись боевые действия. Там есть угроза минирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Собираетесь купаться в озере или отдохнуть на берегу реки? Только если в вашем регионе не велись боевые действия. В противном случае есть большая опасность наткнуться на мину", - подчеркивают спасатели.

При этом сотрудники ГСЧС каждый день продолжают обследовать территорию Украины и находить взрывоопасные предметы, в том числе возле водоемов - на пляжах и берегах рек.

Стоит заметить, что пляжный сезон, к примеру, не планируют открывать в Киеве. Жителям столицы советуют воздерживаться от посещения зон отдыха.

В то же время, в Одессе допускают открытие некоторых пляжей на побережье Черного моря.

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