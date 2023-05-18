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Откроют ли пляжи в Киеве: ответ КГГА

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Киев, Четверг 18 мая 2023 16:18
Откроют ли пляжи в Киеве: ответ КГГА Фото: в Киеве не планируют открывать пляжный сезон, в КГГА назвали причину (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве не планируют открывать пляжный сезон. А киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения зон отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.

Так, согласно решению Совета обороны города Киева, гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей, поскольку отсутствуют укрытия.

Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно рекомендуют пока не посещать пляжи.

На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.

Как сообщалось, в Николаеве и области в этом году пляжного сезона не будет. В частности, посещение моря останется под запретом, хотя в реках и лиманах купаться все же разрешат.

Напомним, в Одессе в этом году пляжного сезона тоже не будет. Причиной тому является обстрелы зданий курортной сферы и разминирование акватории Черного моря. К примеру, оккупанты нанесли 8 мая по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Тогда враг атаковал рекреационную зону на побережье Черного моря.

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