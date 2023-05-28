Украинцам напомнили, в каких водоемах запрещено купаться во время войны
В Украине запрещено купаться в водоемах, в районе которых велись боевые действия. Там есть угроза минирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
"Собираетесь купаться в озере или отдохнуть на берегу реки? Только если в вашем регионе не велись боевые действия. В противном случае есть большая опасность наткнуться на мину", - подчеркивают спасатели.
При этом сотрудники ГСЧС каждый день продолжают обследовать территорию Украины и находить взрывоопасные предметы, в том числе возле водоемов - на пляжах и берегах рек.
Стоит заметить, что пляжный сезон, к примеру, не планируют открывать в Киеве. Жителям столицы советуют воздерживаться от посещения зон отдыха.
В то же время, в Одессе допускают открытие некоторых пляжей на побережье Черного моря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.