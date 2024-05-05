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Украинцам напомнили, как подать заявление в киберполицию

Фото: украинцы могут пожаловаться на онлайн-мошенников (freepik_com)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабной войны в Украине активизировались мошенники, пытающиеся выманить деньги через интернет. Украинцы могут сообщить об онлайн-мошенниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт киберполиции.

Киберполиция занимается обнаружением злоумышленников, действующих в интернете. В частности, речь идет об онлайн-мошенниках и других киберпреступниках.

Аферисты придумывают схемы с колл-центрами, фейковыми магазинами, якобы эвакуации из опасных регионов и даже псевдоволонтерством.

Чтобы сообщить о киберпреступниках, необходимо обратиться в киберполицию. Сделать это можно несколькими способами. Например, отправить заявление Департаменту киберполиции по электронной почте callcenter@cyberpolice.gov.ua

Также сообщить о правонарушениях можно по телефону 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Кроме того, можно отправить электронную форму о правонарушениях на сайте киберполиции. Там нужно указать личные данные, адрес проживания и регистрации, а также информацию о произошедшем событии.

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