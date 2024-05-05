Украинцам напомнили, как подать заявление в киберполицию

Киберполиция занимается обнаружением злоумышленников, действующих в интернете. В частности, речь идет об онлайн-мошенниках и других киберпреступниках.

Аферисты придумывают схемы с колл-центрами, фейковыми магазинами, якобы эвакуации из опасных регионов и даже псевдоволонтерством.

Чтобы сообщить о киберпреступниках, необходимо обратиться в киберполицию. Сделать это можно несколькими способами. Например, отправить заявление Департаменту киберполиции по электронной почте callcenter@cyberpolice.gov.ua

Также сообщить о правонарушениях можно по телефону 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Кроме того, можно отправить электронную форму о правонарушениях на сайте киберполиции. Там нужно указать личные данные, адрес проживания и регистрации, а также информацию о произошедшем событии.