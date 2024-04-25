Предлагают быстрый заработок и курсы. Украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Как рассказали в ведомстве, в Хмельницком в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что у нее выманили 8000 гривен. По ее словам, она приобрела обучение по курсу заработка на купле-продаже криптоактивов.

Это предложение женщина нашла в интернете, а организаторы пообещали объяснить, как покупать-продавать на бирже и заработать немалые средства. После оплаты обучения "консультанты" перестали выходить на связь.

Как уберечь себя?

Для того, чтобы не встретить мошенников в полиции советуют выбирать проверенные компании, предоставляющие услуги официально. Следует ознакомиться с отзывами о компании, просмотреть сайт, социальные сети, финансовые данные компании.

Необходимо уточнить у представителей все детали: о преподавателях, программе курса, сроках, месте и формате проведения.

"Не доверяйте обещаниям о скорых заработках в сети. Если вы прислали средства мошенникам, немедленно обращайтесь в полицию", - советуют в МВД.

Схемы мошенников

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Это тоже одна из схем мошенничества.

Кроме этого мошенники в интернете используют в своих схемах фишинговые сайты.

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