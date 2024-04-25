ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Предлагают быстрый заработок и курсы. Украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Четверг 25 апреля 2024 16:40
UA EN RU
Предлагают быстрый заработок и курсы. Украинцев предупредили о новой схеме мошенников Иллюстративное фото: украинцев предупредили о новой схеме мошенников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Мошенники придумали новую схему выманивания средств у украинцев – им предлагают приобрести фейковые учебные курсы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Как рассказали в ведомстве, в Хмельницком в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что у нее выманили 8000 гривен. По ее словам, она приобрела обучение по курсу заработка на купле-продаже криптоактивов.

Это предложение женщина нашла в интернете, а организаторы пообещали объяснить, как покупать-продавать на бирже и заработать немалые средства. После оплаты обучения "консультанты" перестали выходить на связь.

Как уберечь себя?

Для того, чтобы не встретить мошенников в полиции советуют выбирать проверенные компании, предоставляющие услуги официально. Следует ознакомиться с отзывами о компании, просмотреть сайт, социальные сети, финансовые данные компании.

Необходимо уточнить у представителей все детали: о преподавателях, программе курса, сроках, месте и формате проведения.

"Не доверяйте обещаниям о скорых заработках в сети. Если вы прислали средства мошенникам, немедленно обращайтесь в полицию", - советуют в МВД.

Схемы мошенников

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Это тоже одна из схем мошенничества.

Кроме этого мошенники в интернете используют в своих схемах фишинговые сайты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мошенники Полицейские
NEWS
В ВСУ оценили риск массированной атаки РФ до получения Украиной новой помощи от США
В ВСУ оценили риск массированной атаки РФ до получения Украиной новой помощи от США
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится