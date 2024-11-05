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Кабмин определил условие сохранения жилищных субсидий для владельцев солнечных панелей

Украина, Вторник 05 ноября 2024 12:28
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Кабмин определил условие сохранения жилищных субсидий для владельцев солнечных панелей Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы продолжат получать жилищные субсидии при покупке солнечных панелей, ветровых установок и накопителей электроэнергии. Но сумма не должна превышать 150 тысяч гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.

"Мы понимаем, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергостойкости. В частности, к установлению альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии", - сказал он.

По его словам, люди не должны лишиться права на жилищную субсидию.

"Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения. В его основе будет простая и понятная норма - если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. гривен, субсидия за семьей сохраняется", - рассказал Шмыгаль.

Также Минсоцполитики должно разработать механизм, согласно которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться, даже в случае перебоев электроснабжения, добавил премьер.

Субсидии в Украине

Напомним, сейчас при покупке товаров на сумму более 50 тысяч гривен выплата субсидий прекращается.

По состоянию на начало осени на жилищные субсидии и льготы израсходовано 27 млрд гривен из 49,9 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете.

В проекте госбюджета на 2025 год на субсидии на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предусмотрено 42,3 млрд гривен.

Ожидается, что эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,8 млн домохозяйствам.

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