В Сумах из-за угрозы обстрелов эвакуируют местный дом ребенка, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Заместитель начальника ОВА Елена Бойко отметила, что сейчас в учреждении находится 20 детей. Среди них есть малыши до одного года, а трое детей нуждаются в постоянной медицинской помощи.

Учитывая ситуацию с безопасностью в Сумской области, решено перевести малышей в безопасные регионы в специально подготовленные места.

"Туда выезжает комиссия, чтобы убедиться, что условия, в которых будут находиться дети Сумщины, являются достойными и соответствуют всем государственным стандартам. После этого дети будут эвакуированы", - сказала Бойко.