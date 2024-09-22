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В Сумах из-за угрозы обстрелов эвакуируют местный дом ребенка, - ОВА

Сумы, Воскресенье 22 сентября 2024 23:38
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В Сумах из-за угрозы обстрелов эвакуируют местный дом ребенка, - ОВА Фото: из Сум эвакуируют специализированный дом ребенка (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Совет обороны Сумской области решил эвакуировать воспитанников "Сумского областного специализированного дома ребенка". Причиной стала ситуация с безопасностью в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Заместитель начальника ОВА Елена Бойко отметила, что сейчас в учреждении находится 20 детей. Среди них есть малыши до одного года, а трое детей нуждаются в постоянной медицинской помощи.

Учитывая ситуацию с безопасностью в Сумской области, решено перевести малышей в безопасные регионы в специально подготовленные места.

"Туда выезжает комиссия, чтобы убедиться, что условия, в которых будут находиться дети Сумщины, являются достойными и соответствуют всем государственным стандартам. После этого дети будут эвакуированы", - сказала Бойко.

Обстрелы Сум

С началом операции ВСУ в Курской области в начале сентября, российские террористы значительно усилили обстрелы города Сумы и области.

19 сентября захватчики ударили управляемой авиабомбой по Сумскому гериатрическому пансионату. На момент удара в заведении находились около 300 пациентов вместе с персоналом. В результате атаки погиб один человек, более 10 получили ранения.

21 сентября в Сумах прогремели два взрыва, после которых часть города осталась без электроэнергии.

В результате атаки были разрушены и повреждены несколько домов и возникли пожары.

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