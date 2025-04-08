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Получение паспортов для мужчин 18-60 лет за рубежом: в МВД дали важное разъяснение

Вторник 08 апреля 2025 16:50
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Получение паспортов для мужчин 18-60 лет за рубежом: в МВД дали важное разъяснение Иллюстративное фото: в МВД дали разъяснения, относительно получения паспортов для мужчин 18-60 лет за рубежом (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские мужчины за рубежом, в возрасте от 18 до 60 лет, для получения паспорта должны иметь обновленный военно-учетный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отметили в ВМС, для того, чтобы получить паспорт, необходимо обратиться в обособленный центр ГП "Документ". Но физически предъявлять военно-учетный документ или "Резерв+" не нужно.

"Процесс проверки статуса воинского учета в реестре осуществляют сотрудники центра. В случае отсутствия записи в реестре, ее будут вносить автоматически", - сказано в сообщении.

Однако, в случае, если военно-учетные документы недействительны, работник ГП "Документ" информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны.
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Получение паспорта за рубежом

Весной прошлого года украинский МИД ввел ограничения для консульств по предоставлению услуг военнообязанным мужчинам, находящимся за рубежом.

Подробнее об этом решении можно узнать в материале РБК-Украина.

Уже летом Кабмин принял постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов.

Недавно, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Кабмин урегулировал вопрос выдачи паспортов гражданам Украины, которые находятся за рубежом.

Государственная эмиграционная служба также предоставила разъяснения относительно того, что военнообязанные украинцы, которые подали документы на оформление до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить изготовленные паспорта за рубежом.

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