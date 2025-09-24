Как подать заявление в Реестр убытков через "Дію": инструкция для пострадавших

Что такое Реестр убытков

Реестр убытков (RD4U) - это международный механизм, участниками и ассоциированными членами которого являются 44 государства и Европейский Союз. Он собирает, обрабатывает и фиксирует нанесенный ущерб на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, включая временно оккупированные территории, и учитывает события, произошедшие после 24 февраля 2022 года.

В Минздраве отметили, что это первый шаг к получению будущих репараций и установлению справедливости для пострадавших.

На портале "Дія" доступны 13 категорий заявлений о вреде в результате войны. Пять из них касаются непосредственно здоровья:

А2.3 Серьезные телесные повреждения

А2.4 Сексуальное насилие

А2.5 Пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание

А2.6 Лишение свободы

А2.7 Принудительный труд или служба

Кто может подать заявление

Уточняется, что подать заявление может каждый - как военные, так и гражданские. Это касается людей, которые получили серьезные телесные повреждения, проходили сложное лечение или реабилитацию, понесли значительные расходы на восстановление здоровья, имеют психические расстройства, существенно влияющие на жизнь.

В частности, речь идет о случаях, связанных с сексуальным насилием, пытками, пленом, незаконным содержанием или принудительным трудом.

"Когда подаете заявление в категории А2.3 "Серьезные телесные повреждения" через портал "Дія", одновременно можно подать заявления и в другие категории. Например, сексуальное насилие, пытки, плен или принудительный труд, если это соответствует тому, что с вами произошло. Кроме того, можно подать заявление и на возмещение материальных затрат, связанных с травмой, в частности на лечение или реабилитацию", - подытожили в министерстве.