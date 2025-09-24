RU

Как подать заявление в Реестр убытков через "Дію": инструкция для пострадавших

Фото: через "Дію" можно подать заявление в Реестр убытков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Через "Дію" украинцы смогут подать заявление в Реестр убытков. На портале доступны 13 категорий заявлений о вреде в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Что такое Реестр убытков

Реестр убытков (RD4U) - это международный механизм, участниками и ассоциированными членами которого являются 44 государства и Европейский Союз. Он собирает, обрабатывает и фиксирует нанесенный ущерб на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, включая временно оккупированные территории, и учитывает события, произошедшие после 24 февраля 2022 года.

В Минздраве отметили, что это первый шаг к получению будущих репараций и установлению справедливости для пострадавших.

На портале "Дія" доступны 13 категорий заявлений о вреде в результате войны. Пять из них касаются непосредственно здоровья:

  • А2.3 Серьезные телесные повреждения
  • А2.4 Сексуальное насилие
  • А2.5 Пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание
  • А2.6 Лишение свободы
  • А2.7 Принудительный труд или служба

Кто может подать заявление

Уточняется, что подать заявление может каждый - как военные, так и гражданские. Это касается людей, которые получили серьезные телесные повреждения, проходили сложное лечение или реабилитацию, понесли значительные расходы на восстановление здоровья, имеют психические расстройства, существенно влияющие на жизнь.

В частности, речь идет о случаях, связанных с сексуальным насилием, пытками, пленом, незаконным содержанием или принудительным трудом.

"Когда подаете заявление в категории А2.3 "Серьезные телесные повреждения" через портал "Дія", одновременно можно подать заявления и в другие категории. Например, сексуальное насилие, пытки, плен или принудительный труд, если это соответствует тому, что с вами произошло. Кроме того, можно подать заявление и на возмещение материальных затрат, связанных с травмой, в частности на лечение или реабилитацию", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что до конца 2025 года могут открыть все 45 категорий Реестра убытков.

Также мы писали о том, как получить компенсацию за поврежденное из-за обстрелов жилье. В частности, украинцы могут подать заявку на "еВідновлення". Эта услуга также доступна через "Дію".

