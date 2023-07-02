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В "Дію" вернули услугу смены места жительства, однако воспользоваться нею смогут не все

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Украина, Воскресенье 02 июля 2023 21:21
В "Дію" вернули услугу смены места жительства, однако воспользоваться нею смогут не все Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В "Дії" начали тестировать услугу места жительства. Ею смогут воспользоваться только женщины и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Возвращаем одну из самых ожидаемых услуг - присоединяйтесь к бета-тесту смены места жительства в "Дії", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, услугу удалось усовершенствовать, поэтому уже скоро будет можно в несколько кликов изменить место жительства без походов в ЦПАУ или органы регистрации.

Кто сможет воспользоваться услугой

По его словам, услугой смогут воспользоваться женщины и дети. Он призвал людей становиться первыми пользователями долгожданного сервиса.

"Также мы автоматизировали сервис и исключили человеческий фактор", - пишет Федоров.

"Дія"

Украинский электронный сервис государственных услуг. Он представляет собой сайт и мобильное приложение с цифровыми документами, возможностью цифровой подписи и верификации и не только.

С помощью "Дії" граждане страны могут в онлайн-режиме получить выписку о месте проживания, справку о несудимости, оплатить налоги или подать заявление на брак.

Ранее сообщалось, что уже в скором времени у "Дії" появятся новые сервисы, среди которых помощь в растаможке авто, возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков и другие.

Также на портале "Дія" запустили услугу по закрытию ФЛПов. Физические лица-предприниматели смогут сделать это в несколько кликов.

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ЦПАУ Дія
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