Украинцам предстоит пережить сложные месяцы впереди, - Данилов

"Да, будет тяжело, но нам нужно пройти этот сложный период. После того как мы пройдем именно этот период - он будет длиться где-то месяц-полтора-два. Безумие в голове этого Гитлера современности усилилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто нужно сейчас это выдержать", - сказал Данилов.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, у Украины есть данные разведок о том, что происходит на территории Российской Федерации. И уже сегодня ситуация там совсем "не спокойная".

"Там поселился террор против собственного народа. Недавно появился указ Путина по поводу тех людей, которые условно занимали нейтральную позицию. Он подписал этот указ, чтобы всех их связать кровью. У них там начались все эти протесты. Мы их прогнозировали на ноябрь. Этот период на России уже начался", - отметил он.

Данилов назвал происходящее в РФ шагами отчаяния и напомнил, как немецкий фюрер Адольф Гитлер в мае 1945 года, находясь в бункере, также издавал некие указы.

"Это (ситуация с Путиным - ред.) начинает напоминать где-то март 1945 года", - добавил он.