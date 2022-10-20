Пойдет ли Россия на подрыв Каховской ГЭС: Данилов оценил угрозу

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривал угрозу подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако если они на это пойдут, водоснабжения Крыма в ближайшие годы не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью " 24 каналу ".

"Вопрос водоснабжения Крыма для них важен, и они ставят его на повестку дня, как обязательную вещь. В частности, в тех переговорах, которые они хотели проводить, такой пункт есть. Если прибегнут к таким вещам (подрыву Каховской ГЭС - ред.), то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может", - сказал он.

Данилов также отметил, что, если россияне сойдут с ума и все же взорвут Каховскую дамбу, то произойдет катастрофа огромных масштабов с большим количеством жертв.

"Мы вообще не отдаем себе отчета, как на это должен отреагировать мир, потому что это не просто уничтожение объектов инфраструктуры. Это будет катастрофа огромных масштабов с большим количеством человеческих жертв", - добавил он.

Однако, по его словам, украинская сторона располагает информацией о том, что оккупанты способны уничтожить агрегаты Каховской ГЭС, которые производят электроэнергию для Украины.