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Пойдет ли Россия на подрыв Каховской ГЭС: Данилов оценил угрозу

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Четверг 20 октября 2022 13:59
Пойдет ли Россия на подрыв Каховской ГЭС: Данилов оценил угрозу Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривал угрозу подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако если они на это пойдут, водоснабжения Крыма в ближайшие годы не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "24 каналу".

"Вопрос водоснабжения Крыма для них важен, и они ставят его на повестку дня, как обязательную вещь. В частности, в тех переговорах, которые они хотели проводить, такой пункт есть. Если прибегнут к таким вещам (подрыву Каховской ГЭС - ред.), то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может", - сказал он.

Данилов также отметил, что, если россияне сойдут с ума и все же взорвут Каховскую дамбу, то произойдет катастрофа огромных масштабов с большим количеством жертв.

"Мы вообще не отдаем себе отчета, как на это должен отреагировать мир, потому что это не просто уничтожение объектов инфраструктуры. Это будет катастрофа огромных масштабов с большим количеством человеческих жертв", - добавил он.

Однако, по его словам, украинская сторона располагает информацией о том, что оккупанты способны уничтожить агрегаты Каховской ГЭС, которые производят электроэнергию для Украины.

Как сообщалось, оккупанты Херсона начали массовую рассылку сообщений местным жителям с призывом покинуть город.

Так называемый "глава" области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС".

Тем временем украинская сторона предполагает, что именно РФ может готовить провокации на территории Херсона и области.

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