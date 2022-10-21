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Українцям доведеться пережити складні місяці попереду, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що найближчі півтора-два місяці для України будуть складними, і українцям їх потрібно витримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Данілова в ефірі телемарафону.

"Так, буде важко, але нам потрібно пройти цей складний період. Після того як ми пройдемо саме цей період - він триватиме десь місяць-півтора-два. Божевільність у голові цього Гітлера сучасності посилилася і не хоче звідти виходити. Нам просто потрібно зараз це витримати", - сказав Данілов.

Крім того, за словами секретаря РНБО, Україна має дані розвідок про те, що відбувається на території Російської Федерації. І вже сьогодні ситуація там зовсім "не спокійна".

"Там оселився терор проти власного народу. Нещодавно з'явився указ Путіна з приводу тих людей, які умовно займали нейтральну позицію. Він підписав цей указ, щоб усіх їх зв'язати кров'ю. У них там почалися всі ці протести. Ми прогнозували їх на листопад. Цей період на Росії вже розпочався", - зазначив він.

Данілов назвав те, що відбувається в РФ кроками відчаю і нагадав, як німецький фюрер Адольф Гітлер у травні 1945 року, перебуваючи в бункері, також видавав деякі укази.

"Це (ситуація з Путіним – ред.) починає нагадувати десь березень 1945 року", - додав він.

Нагадаємо, раніше Данілов розповів, що Рада національної безпеки та оборони України розглядала загрозу підриву росіянами Каховської ГЕС. За його словами, якщо росіяни збожеволіють і все ж таки вибухнуть Каховську дамбу, то станеться катастрофа величезних масштабів.

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