Українцям доведеться пережити складні місяці попереду, - Данілов

"Так, буде важко, але нам потрібно пройти цей складний період. Після того як ми пройдемо саме цей період - він триватиме десь місяць-півтора-два. Божевільність у голові цього Гітлера сучасності посилилася і не хоче звідти виходити. Нам просто потрібно зараз це витримати", - сказав Данілов.

Крім того, за словами секретаря РНБО, Україна має дані розвідок про те, що відбувається на території Російської Федерації. І вже сьогодні ситуація там зовсім "не спокійна".

"Там оселився терор проти власного народу. Нещодавно з'явився указ Путіна з приводу тих людей, які умовно займали нейтральну позицію. Він підписав цей указ, щоб усіх їх зв'язати кров'ю. У них там почалися всі ці протести. Ми прогнозували їх на листопад. Цей період на Росії вже розпочався", - зазначив він.

Данілов назвав те, що відбувається в РФ кроками відчаю і нагадав, як німецький фюрер Адольф Гітлер у травні 1945 року, перебуваючи в бункері, також видавав деякі укази.

"Це (ситуація з Путіним – ред.) починає нагадувати десь березень 1945 року", - додав він.