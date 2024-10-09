Украинцам в некоторых областях грозят новые штрафы: о чем речь

Особенности рыбалки в октябре

Напомним, ранее мы рассказывали, что в октябре поведение подводных жителей напрямую зависит, в частности, от погодных условий и температуры воздуха. В этот период температура воды существенно снижается, что по-разному влияет на разные виды рыб.

Хищники становятся активнее, ведь им необходимо накопить жир перед длительной зимой. Снижение температуры воздуха стимулирует клев, поэтому рыбаки должны подбирать мощные спиннинговые снасти для ловли трофейных экземпляров.

Тем временем мирные рыбы, напротив, становятся менее активными и отплывают на большую глубину, реже появляясь на привычных местах ловли. Это заставляет рыбаков искать новые, иногда необычные методы ловли, экспериментируя с насадками и прикормами.

Помочь удачно порыбачить и не вернуться домой с пустыми руками украинцам может календарь рыбака на октябрь 2024.

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