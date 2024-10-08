ua en ru
Вт, 08 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как украинцам можно ловить раков, чтобы не получить штраф: советы рыбакам

Вторник 08 октября 2024 16:40
UA EN RU
Как украинцам можно ловить раков, чтобы не получить штраф: советы рыбакам Ловить раков нужно по правилам (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В водоемах Украины встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый. Поскольку два последних - занесены в Красную книгу Украины, их вылов на территории нашего государства строго запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Как ловить раков по правилам

Речные раки популярны среди многих украинцев. Однако при ловле этих ценных беспозвоночных рыбакам необходимо соблюдать Правила любительского рыболовства.

Так, одному человеку в сутки можно поймать не более 30 экземпляров раков.

Как украинцам можно ловить раков, чтобы не получить штраф: советы рыбакам

Разрешенные к вылову раки (инфографика: darg.gov.ua)

Ловить их можно:

  • ручным собиранием
  • раколовками конструкции "хапка" диаметром не более 70 см с шагом ячейки не более 22 мм - в количестве не более одной единицы на одного рыбака
  • подсакой диаметром не более 100 см с шагом ячейки сеточного полотна не более 10 мм
  • "хваткой" ("пауком") размер которой не превышает 1×1 м с шагом ячейки сеточного полотна не более 10 мм

Как украинцам можно ловить раков, чтобы не получить штраф: советы рыбакам

Нормы вылова на одного рыбака в сутки (инфографика: darg.gov.ua)

Минимальные разрешенные для вылова размеры

Рыбакам нужно также помнить о минимальном размере беспозвоночного, который разрешено ловить в водоемах Украины:

  • в днепровских водохранилищах - 11 см
  • в других внутренних водных объектах и Черноморском регионе - 10 см
  • в Азовском регионе - 9 см

При этом размер раков измеряется путем измерения длины по спине от линии, объединяющей середину глаз, до края средней хвостовой пластины.

Как украинцам можно ловить раков, чтобы не получить штраф: советы рыбакам

Определение размера раков и рыб (инфографика: darg.gov.ua)

Запрет на вылов и штрафы

Напомним, в Киеве и Киевской области вылов речных раков был запрещен с 5 августа по 20 сентября 2024 года, поскольку в этот период продолжалась вторая линька членистоногих (когда они сбрасывают панцирь и становятся особенно уязвимыми).

Целью такого запрета, внедренного также и в некоторых других областях, было сохранение популяции раков и восстановление экосистемы водоемов.

В Государственной экологической инспекции столичного округа напоминали, что вылов раков в период запрета является грубым нарушением законодательства в соответствии с частью 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

За это предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность. Кроме того, нарушитель обязан возместить причиненный природе ущерб.

Уточнялось, что за нарушение запрета на вылов раков предусмотрен штраф в размере 196 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 332 грн за одного рака - независимо от его размера и веса).

С целью обеспечения охраны речных раков во время их линьки, создания благоприятных условий для вынашивания икры, увеличения их запасов на водоемах, украинцам напоминали также о необходимости выпуска речных раков в живом виде - в случае их попадания в уловы во время проведения промышленной ловли и во время осуществление любительского рыболовства.

Читайте также про особенности клева рыбы осенью и календарь рыбака на октябрь 2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рыбалка Рыбный патруль Рыба Штрафы Рыбалка
NEWS
"Прилеты" без тревоги и большой пожар. Что известно о последствиях удара по Харькову
"Прилеты" без тревоги и большой пожар. Что известно о последствиях удара по Харькову
DAILY
Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой