Как украинцам можно ловить раков, чтобы не получить штраф: советы рыбакам

В водоемах Украины встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый. Поскольку два последних - занесены в Красную книгу Украины, их вылов на территории нашего государства строго запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

При этом размер раков измеряется путем измерения длины по спине от линии, объединяющей середину глаз, до края средней хвостовой пластины.

Рыбакам нужно также помнить о минимальном размере беспозвоночного, который разрешено ловить в водоемах Украины:

Нормы вылова на одного рыбака в сутки (инфографика: darg.gov.ua)

Так, одному человеку в сутки можно поймать не более 30 экземпляров раков.

Речные раки популярны среди многих украинцев. Однако при ловле этих ценных беспозвоночных рыбакам необходимо соблюдать Правила любительского рыболовства.

Запрет на вылов и штрафы

Напомним, в Киеве и Киевской области вылов речных раков был запрещен с 5 августа по 20 сентября 2024 года, поскольку в этот период продолжалась вторая линька членистоногих (когда они сбрасывают панцирь и становятся особенно уязвимыми).

Целью такого запрета, внедренного также и в некоторых других областях, было сохранение популяции раков и восстановление экосистемы водоемов.

В Государственной экологической инспекции столичного округа напоминали, что вылов раков в период запрета является грубым нарушением законодательства в соответствии с частью 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

За это предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность. Кроме того, нарушитель обязан возместить причиненный природе ущерб.

Уточнялось, что за нарушение запрета на вылов раков предусмотрен штраф в размере 196 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 332 грн за одного рака - независимо от его размера и веса).

С целью обеспечения охраны речных раков во время их линьки, создания благоприятных условий для вынашивания икры, увеличения их запасов на водоемах, украинцам напоминали также о необходимости выпуска речных раков в живом виде - в случае их попадания в уловы во время проведения промышленной ловли и во время осуществление любительского рыболовства.

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