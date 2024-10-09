Українцям в деяких областях загрожують нові штрафи: про що йдеться

Особливості риболовлі в жовтні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в жовтні поведінка підводних мешканців безпосередньо залежить, зокрема, від погодних умов і температури повітря. У цей період температура води суттєво знижується, що по-різному впливає на різні види риб.

Хижаки стають активнішими, адже їм необхідно накопичити жир перед тривалою зимою. Зниження температури повітря стимулює кльов, тому рибалки повинні підбирати потужні спінінгові снасті для ловлі трофейних екземплярів.

Тим часом мирні риби, навпаки, стають менш активними та відпливають на більшу глибину, рідше з'являючись на звичних місцях лову. Це змушує рибалок шукати нові, іноді незвичні методи ловлі, експериментуючи з наряддям і прикормами.

Допомогти вдало порибалити й не повернутись додому з порожніми руками українцям може календар рибалки на жовтень 2024.

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