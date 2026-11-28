Украинцам в Чехии, получающим гуманитарную помощь, могут установить обязанность работать или встать на учет в службе занятости. Еще одно условие - жить в стране по меньшей мере 16 дней в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный законопроект №213, рассматриваемый Палатой депутатов Чехии.

Трудоспособные получатели гуманитарной помощи должны отвечать хотя бы одному из трех требований:

официально работать;

заниматься предпринимательской деятельностью;

состоять на учете в чешской службе занятости.

Эти требования не будут распространяться на детей и уязвимые категории, в частности, студентов и пожилых людей.

Отдельное условие касается фактического проживания. Чтобы получить выплату, украинцы должны провести в Чехии минимум 16 дней в течение месяца, за который насчитывается помощь.

Законопроект также расширяет основания для прекращения временной защиты. Украинцы могут потерять статус, если будут находиться за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Еще одним основанием станет наказание в виде выдворения.

Впрочем, потеря статуса из-за длительного отсутствия не означает пожизненного запрета. По возвращении в Чехию человек сможет снова обратиться за защитой, если будет отвечать требованиям.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар объяснил, что изменения должны предотвратить злоупотребления. По его словам, госорганы сталкивались с так называемым "социальным туризмом", когда иностранцы претендовали на выплаты, фактически не проживая в стране.

Правительство подало законопроект в парламент 3 июня 2026 года. Первое чтение состоялось 24 июня, второе - 22 октября, окончательно документ еще не приняли.

В правительственной редакции изменения гуманитарной помощи должны вступить в силу с 1 января 2028 года. Однако депутаты предложили поправки, которые могут изменить эти сроки.