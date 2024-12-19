Чехия на год продлила действие временной защиты для украинцев: какую помощь можно получить

Чешский парламент 18 декабря принял изменения в закон Lex Ukrajina VII, который предусматривает продление действия временной защиты для украинцев еще на год. Законопроект поддержали 99 из 177 депутатов, а теперь он ожидает рассмотрения Сенатом.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ProUkraїnu .

Согласно новым правилам, украинские беженцы и в дальнейшем будут иметь доступ к медицинскому страхованию, образованию и возможности трудоустройства. Действующий срок действия временной защиты завершался в марте 2025 года, но в соответствии с решением ЕС, его продлят еще на год.

Документ предусматривает повышение размера гуманитарной помощи - для лиц с инвалидностью выплаты вырастут до 6600 крон для детей и до 4400 крон для взрослых. Это должно компенсировать потерю бесплатного жилья, которое отменили с сентября 2024 года.

Кроме того, школы получили возможность проводить два срока регистрации детей-иностранцев в первые классы.

Важное нововведение заключается в том, что беженцы, которые находятся в Чехии более двух лет, могут оформить специальное долгосрочное разрешение при условии наличия паспорта, стабильного дохода и финансовой независимости, жилья, а также если дети посещают школу (для семей).

Новые правила для граждан России и Беларуси

Законом ужесточены требования к гражданам России, которые стремятся получить чешское гражданство. Теперь они должны официально отказаться от российского паспорта и предоставить подтверждающие документы.

Также введена уголовная ответственность за "незаконную деятельность в пользу иностранного государства", которая предусматривает до пяти лет заключения. К ней относят шпионаж, сбор данных или другие действия, которые могут нанести ущерб интересам Чехии. За такие правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Однако оппозиция выразила обеспокоенность из-за нечеткости формулировки закона, что может привести к его злоупотреблению.