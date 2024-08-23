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Украинцам будет легче получить социальную помощь: Кабмин принял важное решение

Украина, Пятница 23 августа 2024 16:40
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Украинцам будет легче получить социальную помощь: Кабмин принял важное решение Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров принял решение, согласно которому украинцам для получения социальной помощи не нужно будет предоставлять никаких бумажных документов, если они уже оцифрованы и есть в базе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Продолжаем строить цифровое государство. Это касается абсолютно всех сфер. Образования, экономики, медицины, социальной отрасли", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня для получения разных видов социальной поддержки от государства человек должен подавать целый пакет разных документов. При этом большинство из них оцифровали и они уже находятся в государственных базах.

"Поэтому принимаем решение, что органы социальной защиты не потребуют у людей никаких бумажных документов, если они уже есть в базе. Это упрощает жизнь людям, а также дает прозрачность и эффективность государственной помощи", - добавил премьер.

Социальная помощь

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство социальной политики Украины предлагает внести изменения в некоторые постановления правительства об уменьшении обращения бумажных документов для предоставления некоторых видов государственной социальной поддержки.

Проект предусматривает, что заявитель может не подавать документы, имеющиеся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена, и депаперизировать процесс администрирования предоставления государственной социальной поддержки населению.

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Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики Денис Шмыгаль
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