Українцям буде легше отримати соціальну допомогу: Кабмін ухвалив важливе рішення

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українцям для отримання соціальної допомоги не потрібно буде надавати жодних паперових документів, якщо вони вже цифровані та є у базі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.

"Продовжуємо будувати цифрову державу. Це стосується абсолютно всіх сфер. Освіти, економіки, медицини, соціальної галузі", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них оцифрували й вони вже є у державних базах.

"Тому ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі. Це спрощує життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги", - додав прем'єр.