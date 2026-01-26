RU

Образование

Украинцам 40+ будут присылать приглашения на скрининг здоровья: Свириденко назвала дату

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Валерий Ульяненко

Уже 31 января украинцы в возрасте 40+ начнут получать в Дії приглашения на скрининг здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Первые приглашения получат люди, которые родились в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в Дії информацию о программе", - говорится в ее сообщении.

Премьер рассказала, что для присоединения к программе зарегистрировались более 640 медучреждений. Она отметила, что пройти базовый комплекс обследований можно будет в одном месте без необходимости визита к семейному врачу и поиска направлений.

"Программа скрининга дает украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья на ранних этапах", - заявила Свириденко.

Как присоединиться к программе

Украинцы получат уведомление в Дії через 30 дней после дня рождения в 2026 году. После подтверждения участия 2 000 гривен, которые доступны для использования только на Скрининг здоровья 40+, в течение нескольких дней поступят на Дія.Карту.

Украинцы, которые не пользуются Дією, через 30 дней после дня рождения могут открыть карточку в банке и обратиться в ЦНАП для оформления участия в программе.

 

Скрининг здоровья 40+

Напомним, украинцы могут подключиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через "Дію" и получить средства на "Дія.Карту" ПриватБанка. Сумма выплаты составит 2000 гривен, деньги начислят на карту в течение семи дней после активации.

О том, кто может рассчитывать на эту поддержку, какие обследования будут бесплатными и как программа будет работать в селах и прифронтовых территориях - читайте в материале РБК-Украина.

Юлия Свириденко