Украинцев призвали не включать мощные приборы: в какие часы стоит экономить

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 09:00 понедельника, 6 октября, потребление электроэнергии было выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 3 октября.

"Причина - содержание облачной погоды в большинстве регионов. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - пишет "Укрэнерго".

Именно поэтому, учитывая погодные условия, сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы пиковой нагрузки на энергосистему с 17:00 до 22:00", - отметили в компании.

