Украинцев призвали не разглашать информацию о действиях ВСУ на юге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

"Обращаюсь к жителям Херсона и всем, кто имеет информацию о событиях на южном фронте - соблюдайте информационную тишину. Не разглашайте ничего о действиях Сил обороны Украины. Это очень важно для нашей общей победы", - написал Янушевич.

Он тажке призвал не впадать в эйфорию преждевременно, поскольку что бы не говорили россияне, нужно доверять только официальным источникам информации.