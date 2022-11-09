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Украинцев призвали не разглашать информацию о действиях ВСУ на юге

Фото: украинцев призвали не разглашать информацию о действиях ВСУ на юге (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцам сейчас необходимо придерживаться информационной тишины о ситуации на южном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Обращаюсь к жителям Херсона и всем, кто имеет информацию о событиях на южном фронте - соблюдайте информационную тишину. Не разглашайте ничего о действиях Сил обороны Украины. Это очень важно для нашей общей победы", - написал Янушевич.

Он тажке призвал не впадать в эйфорию преждевременно, поскольку что бы не говорили россияне, нужно доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в среду, 9 ноября, стало известно, что российское военное командование решило отвести своих солдат с Херсона на левый берег Днепра.

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