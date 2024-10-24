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Украинцев призвали сообщать важную информацию ГУР: о чем идет речь

Четверг 24 октября 2024 15:44
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Украинцев призвали сообщать важную информацию ГУР: о чем идет речь Фото: "Еврог" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях или ставшие свидетелями перемещений вражеской артиллерии, призывают помогать в борьбе против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Передавать важную информацию можно через чатбот "еВраг" в приложении "Дия".

Особенно ценные данные - это информация о расположении российских артиллерийских установок, таких как Д-74 и Д-30. Они активно используются врагом для обстрелов мирных населенных пунктов.

Важно знать, что:

  • артиллерийские установки имеют длинный ствол, массивную конструкцию и два колеса,
  • рядом с установкой может находиться до 5 человек, а перемещение происходит с помощью грузовых автомобилей,
  • установка чаще всего размещается в лесополосах и издает характерные звуки выстрелов, так называемые "выходы" или "минусы".

В ГУР также призвали соблюдать меры безопасности, передавая информацию о технике врага:

  • удалять кадры и переписку,
  • чистить папки и кэш мессенджера,
  • не обсуждать через телефонные разговоры информацию о перемещении техники россиян.

В ГУР добавили, что переходить к чатботу "еВраг" можно только с главного экрана в приложении "Дия" или по ссылке.

В то же время, украинские защитники продолжают давать отпор врагу. По данным Генштаба, за прошедшие сутки было уничтожено более 40 артсистем, 2 реактивных системы залпового огня и почти 70 единиц автотехники захватчиков. Кроме этого, было ликвидировано 1200 солдат РФ.

Ранее мы сообщали, что разрыв в количестве снарядов между РФ и Украиной рекордно сократился.

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