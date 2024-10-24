Украинцев призвали сообщать важную информацию ГУР: о чем идет речь

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях или ставшие свидетелями перемещений вражеской артиллерии, призывают помогать в борьбе против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Передавать важную информацию можно через чатбот "еВраг" в приложении "Дия".

Особенно ценные данные - это информация о расположении российских артиллерийских установок, таких как Д-74 и Д-30. Они активно используются врагом для обстрелов мирных населенных пунктов.

Важно знать, что:

артиллерийские установки имеют длинный ствол, массивную конструкцию и два колеса,

рядом с установкой может находиться до 5 человек, а перемещение происходит с помощью грузовых автомобилей,

установка чаще всего размещается в лесополосах и издает характерные звуки выстрелов, так называемые "выходы" или "минусы".

В ГУР также призвали соблюдать меры безопасности, передавая информацию о технике врага:

удалять кадры и переписку,

чистить папки и кэш мессенджера,

не обсуждать через телефонные разговоры информацию о перемещении техники россиян.

В ГУР добавили, что переходить к чатботу "еВраг" можно только с главного экрана в приложении "Дия" или по ссылке.

В то же время, украинские защитники продолжают давать отпор врагу. По данным Генштаба, за прошедшие сутки было уничтожено более 40 артсистем, 2 реактивных системы залпового огня и почти 70 единиц автотехники захватчиков. Кроме этого, было ликвидировано 1200 солдат РФ.