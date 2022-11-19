Украинцев призвали подумать о выезде из Украины ради экономии электроэнергии
Украинцы призвали рассмотреть возможность выезда из страны. Это поможет сэкономить электроэнергию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Из-за массовых ракетных ударов Киев может столкнуться с полным отключением электроэнергии.
По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, с каждым российским ударом энергосистема Украины становится менее надежной. В то же время уменьшение ее потребления является ключом для ее сохранения.
"Если они (украинцы, - ред.) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", - заявил гендиректор ДТЭК.
Тимченко пояснил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, спасающих наших раненых солдат.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 19 ноября в Украине не ожидаются аварийные отключения света.
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