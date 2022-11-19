Украинцев призвали подумать о выезде из Украины ради экономии электроэнергии

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Из-за массовых ракетных ударов Киев может столкнуться с полным отключением электроэнергии.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, с каждым российским ударом энергосистема Украины становится менее надежной. В то же время уменьшение ее потребления является ключом для ее сохранения.

"Если они (украинцы, - ред.) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", - заявил гендиректор ДТЭК.

Тимченко пояснил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, спасающих наших раненых солдат.