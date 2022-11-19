Ожидаются ли сегодня аварийные отключения света: ответ "Укрэнерго"
Сегодня, 19 ноября, в Украине не ожидаются аварийные отключения света. Энергетики сделали все возможное, чтобы первый снежный выходной обошелся без дополнительных ограничений для украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
"Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений ни в одной области. Сделали много для этого и продолжаем делать, возвращая людям свет", - пишет "Укрэнерго".
Вчера, 18 ноября, президент Владимир Зеленский заявил о том, что в течение суток энергетики работали над тем, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электроэнергии, которая была нарушена в результате российских обстрелов. Уже по состоянию на вечер в большинстве областей действовали почасовые графики отключений электроэнергии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 19 ноября, во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения.
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