ua ru
Сб, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ожидаются ли сегодня аварийные отключения света: ответ "Укрэнерго"

Новина українською →
Суббота 19 ноября 2022 11:57
Ожидаются ли сегодня аварийные отключения света: ответ "Укрэнерго" Фото: ожидаются ли сегодня аварийные отключения света в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 19 ноября, в Украине не ожидаются аварийные отключения света. Энергетики сделали все возможное, чтобы первый снежный выходной обошелся без дополнительных ограничений для украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений ни в одной области. Сделали много для этого и продолжаем делать, возвращая людям свет", - пишет "Укрэнерго".

Вчера, 18 ноября, президент Владимир Зеленский заявил о том, что в течение суток энергетики работали над тем, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электроэнергии, которая была нарушена в результате российских обстрелов. Уже по состоянию на вечер в большинстве областей действовали почасовые графики отключений электроэнергии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 19 ноября, во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
NEWS
Ожидаются ли сегодня аварийные отключения света: ответ "Укрэнерго"
Ожидаются ли сегодня аварийные отключения света: ответ "Укрэнерго"
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе