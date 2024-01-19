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Украинцев на ВОТ призывают пользоваться Google-поиском на украинском: почему это важно

Украина, Пятница 19 января 2024 15:51
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Украинцев на ВОТ призывают пользоваться Google-поиском на украинском: почему это важно Фото: в ЦНС рассказали важность использования украинского в Google-поиске на ВОТ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Центр национального сопротивления исследовал и обнародовал доказательства пропаганды РФ, распространяемой Google в зависимости от языка использования в регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Центра национального сопротивления.

"Хотя самый популярный поисковик в мире и декларирует, что его алгоритмы учитывают достоверность информации на ресурсе, а также локальную привязку (популярность в регионе), однако можем утверждать, что это не так", - информируют в сообщении, приводя следующие доказательства.

Так, хотя в Украине при поиске на русском языке и преобладают украинские медиа ресурсы, однако во временно оккупированном Крыму логика и выдача поисковых результатов практически аналогична московской локации.

То есть для поисковых Google-алгоритмов Крым - не в Украине.

Предлагается читать новости российской пропаганды

Поисковикам новостей, которые находятся в Крыму, поисковый алгоритм Google предлагает прочитать популярные пропагандистские СМИ России.Украинцев на ВОТ призывают пользоваться Google-поиском на украинском: почему это важноФото: поисковый алгоритм Google в Крыму (sprotyv.mod.gov.ua)

Оккупированные территории во время полномасштабной агрессии

Кроме того, ежемесячно в Херсонской области около 60 тысяч поисков новостей на русском языке, по данным Планировщика ключевых слов Google.

Украинцев на ВОТ призывают пользоваться Google-поиском на украинском: почему это важноФото: поисковый алгоритм Google в Херсонской области (sprotyv.mod.gov.ua)

Поисковая выдача для пользователей Херсонской области уже другая, чем в Крыму и РФ. В первой десятке представлены украинские новостные сайты. Однако чуть ниже в поисковике предлагается группа кремлевских пропагандистских сайтов.

Украинцев на ВОТ призывают пользоваться Google-поиском на украинском: почему это важноУкраинцев на ВОТ призывают пользоваться Google-поиском на украинском: почему это важноФото: поисковый алгоритм Google в Херсонской области (sprotyv.mod.gov.ua)

"Как свидетельствуют данные Планировщика ключевых слов Google, в оккупированных городах юга и востока Украины (Бердянск, Мелитополь) поиск новостей достаточно популярен. При этом многие пользователи осуществляют поиски именно на украинском языке - "новини", - утверждают в ЦНС.

Как отмечают в сообщении, это самый лучший способ избежать пропаганды РФ - не использовать русский в браузере и поиске.

Украинцев на ВОТ призывают пользоваться Google-поиском на украинском: почему это важно

Украинцев на ВОТ призывают пользоваться Google-поиском на украинском: почему это важно

Фото: алгоритмы показа новостей в Google ТОТ Херсонской области (sprotyv.mod.gov.ua)

Однако, как отмечают в сообщении, российские государственные пропагандистские источники гораздо выше индексируются Google на ТОТ, чем на свободных территориях.

"То есть алгоритмы поисковика, либо признают ТОТ - РФ, либо Google сознательно распространяют враждебную пропаганду на оккупированной территории", - заявляют в ЦНС.

Центр призвал украинцев на оккупированных территориях вводить запросы исключительно на украинском, чтобы уменьшить риски попадания опасных ресурсов, а также изменить язык поиска и аккаунта в Google:

Роспропаганда в сети

Напомним, мы писали, что в Чехии российские дезинформационные сайты и определенные политические силы используют приток беженцев для разжигания социального напряжения.

Также мы рассказывали, что в европейских странах посылали фейковые письма беженцам. В поддельных сообщениях говорилось о сборе информации о мужчинах.

Недавно мы сообщали о том, как проекты российской пропаганды за границей целенаправленно влияют на украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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