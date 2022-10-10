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В Киеве и области из-за обстрелов применят веерные отключения электроэнергии

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 14:08
В Киеве и области из-за обстрелов применят веерные отключения электроэнергии Фото: в Киеве будут веерные отключения электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве и области применят веерные отключения электроэнергии. В результате массированных ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

"В результате обстрелов российскими варварами объектов критической инфраструктуры столицы и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области", - написал он.

Кличко сообщил, что частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области.

По его данным, "Киевводоканал" работает в центре столицы по ликвидации поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение.

Кроме того, в "Киевэнерго" сообщили, что по распоряжению главного диспетчера НЭК "Укрэнерго", в Киеве и Киевской области временно ограничено электроснабжение части промышленных предприятий и бытовых потребителей.

"Критические объекты социальной сферы - больницы, метрополитен, спасательные службы и т.д. - снабжаются электроэнергией в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным компании, для сбалансирования энергосистемы страны, ожидается, что продолжительность отключений будет около двух часов.

Напомним, утром 10 октября Россия нанесла ракетный удар по ряду объектов энергетической инфраструктуры столицы и области.

В результате массированных ударов по территории Украины 10 октября было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры .

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