Украину накроет циклон, который принесет метель и снег: прогноз по регионам на сегодня
Сегодня, 6 апреля, в Украине в западных регионах ожидаются снег и метель, в других - дождь. На юге также ожидается неестественно холодная погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Осадки
"В западных областях циклон Norbert обусловит в очередную сложную погоду - снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер, местами налипания мокрого снега, а если снег и порывистый ветер - то и метель", - рассказала она.
Кроме того:
- на севере, востоке и южной части Украины местами ожидается дождь;
- в центральных областях завтра вероятность осадков наименьшая, только в Винницкой области пройдет дождь, местами мокрый снег.
Ветер
Ветер будет преобладать на северо-западе, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха
По данным Диденко, самой высокой и дальше будет в восточной части Украины, +12...+16 градусов.
- на юге не выше +8..+11 градусов;
- в северных областях, в большинстве центральных ожидается +10…+13 градусов;
- в Винницкой области – днем +6...+9 градусов;
- холодным очагом остаются западные области, там +1...+6 градусов.
Погода в Киеве
В столице предполагается дождь, порывистый некомфортный ветер и около +10 градусов.
Как сообщалось, среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса.