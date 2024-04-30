Украинцев предупредили об угрозе ракетных провокаций РФ на Пасху

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Ивана Сличко в эфире "Общественного радио" .

"Учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью РФ также готовит ракетные провокации в период празднований, поэтому не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Если что-то подобное будет заявляться в инфопространстве, мы будем сообщать, но уже стоит не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие", - сказал Сличко.

Он также напомнил о высокой вероятности деятельности диверсионно-разведывательных групп врага в приграничных регионах Украины и призвал граждан быть очень внимательными и максимально осторожными.

Кроме того, в ЦПД ожидается рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников.

"Мы прогнозируем рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. Россия, как всегда, берет какой-то серьезный инфоповод и будет выкручивать его в своем ключе. Будет увеличиваться количество провокационных фейков, манипуляций по угнетению священнослужителей, по угнетению верующих Московского патриархата в Украине", - добавил Сличко.