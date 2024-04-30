ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили об угрозе ракетных провокаций РФ на Пасху

Украина, Вторник 30 апреля 2024 16:10
UA EN RU
Украинцев предупредили об угрозе ракетных провокаций РФ на Пасху Фото: украинцев предупредили об угрозе ракетных провокаций РФ на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска могут готовить ракетные провокации по Украине в период Пасхальных праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Ивана Сличко в эфире "Общественного радио".

"Учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью РФ также готовит ракетные провокации в период празднований, поэтому не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Если что-то подобное будет заявляться в инфопространстве, мы будем сообщать, но уже стоит не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие", - сказал Сличко.

Он также напомнил о высокой вероятности деятельности диверсионно-разведывательных групп врага в приграничных регионах Украины и призвал граждан быть очень внимательными и максимально осторожными.

Кроме того, в ЦПД ожидается рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников.

"Мы прогнозируем рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. Россия, как всегда, берет какой-то серьезный инфоповод и будет выкручивать его в своем ключе. Будет увеличиваться количество провокационных фейков, манипуляций по угнетению священнослужителей, по угнетению верующих Московского патриархата в Украине", - добавил Сличко.

Пасха в Украине

В Украине в этом году Пасху отметят 5 мая. Но из-за военного положения актуальным остается вопрос, будут ли отменять комендантский час и будут ли действовать ограничения.

О том, какие регионы уже определились, как будут праздновать Пасху-2024 - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасха Война в Украине Ракетная атака
NEWS
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"